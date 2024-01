Dentro il mondo di Sinner: "I social non mi piacciono"

Un grandissimo applauso accoglie Jannik Sinner, entrato insieme con il presidente Angelo Binaghi e la Coppa vinta all'Australian Open nella splendida terrazza all'aperto della nuova sede della Fitp. Sotto un bel sole romano, maglia bianca e cardigan elegantissimo marrone chiaro, il numero 4 al mondo è finalmente riposato, ma sempre carico. Già non vede l'ora di tornare in campo.

Sinner show tra tedesco, inglese, e le battute con i giornalisti La conferenza stampa è uno show, non come vederlo in campo, ma quasi. Passa dall'italiano al tedesco, e traduce la domanda infinita della giornalista del TgR di Bolzano. Poi switch sull'inglese, ma prima si preoccupa degli altri giornalisti. "Lo capite l'inglese no? Spero...". Chiarisce subito che non parteciperà a Sanremo, "farò il tifo da casa, ma devo allenarmi". E poi spiega perché non gli piacciono i social: "Perché quella non è la realtà. Magari oggi sto male piango ma poi sui social posto una foto felice. IO ho tanto rispetto ma sto tanto lontano dai social. Provo ad usarli molto poco, sto vivendo meglio senza i social e continuerò a fare così".

Una grande maturità, e anche la spontaneità che lo contraddistingue quando parla di serie tv: "Ne sto vedendo una ma in Australia non si vedeva, servirebbe la Vpn italiana... ma io non ce l'ho eh...". Un giornalista scherzando gli chiede: "Stai vincendo tanti match point anche qui oggi", e lui candidamente risponde: "Non l'ho capita".

