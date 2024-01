Sinner a Sanremo ora è un caso: la frase a Palazzo Chigi della Meloni

C’è una strada che costeggia Palazzo Chigi e che sembra quasi un omaggio a questa vittoria stratosferica: si chiama Via dell’Impresa e Sinner l’ha percorsa con gli occhi sognanti e il petto gonfio d’orgoglio , dopo una rapida occhiata dal finestrino della macchina ai monumenti di una città che, da turista, non ha mai avuto il tempo di visitare in modo approfondito. Come un Cesare di ritorno da una grande campagna, Jannik ha ricevuto gli onori più prestigiosi per un atleta, vivendo un intenso pomeriggio romano di fine gennaio talmente mite e soleggiato da ricordare quasi un’ottobrata. Giusto il tempo di ritirare i bagagli all’aeroporto, fare un pranzo veloce e poi una berlina grigia con a bordo il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il presidente della federazione, Angelo Binaghi, è passata prendere lui e la coppa per l’appuntamento nella sede del governo . Il campione è arrivato con un minuto d’anticipo, varcando i cancelli alle 15.59.

Sanremo e la frase della presidente Meloni

Durante l’incontro, Meloni ha chiesto a Sinner di partecipare al Festival di Sanremo, dando seguito all’invito del conduttore e direttore artistico Amadeus e facendo capire, in qualche modo, che dietro quell’appello c’era probabilmente una precisa volontà politica. La proposta istituzionale ha creato un certo imbarazzo, soprattutto al presidente della Fitp, Binaghi: «Sì, anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe partecipare - ha confermato - ma sarebbe una delusione se ci andasse. Parlo contro i miei interessi perché sarebbe una grande promozione per noi. Sinner però va protetto da tutti: da dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da Sanremo. Mi ci metto io a petto nudo se serve. Se tutti insieme vogliamo scrivere una storia diversa dobbiamo proteggerlo». Parole non banali che hanno dato voce pure ai pensieri di Jannik, che preferirebbe non andare al Festival per evitare distrazioni in un momento importante della stagione. Oggi, probabilmente, lo spiegherà in conferenza stampa.