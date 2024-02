Chiara Ferragni torna a Sanremo? La risposta di Amadeus

Al Festival di Sanremo 2024 si è tornati a parlare di Chiara Ferragni, grande protagonista dello scorso anno. "Se si autoinvitasse Chiara Ferragni al Festival, la faresti salire sul palco per farci capire quali sono stati i suoi “errori di comunicazione”?", ha chiesto Enrico Lucci ad Amadeus durante l'ultima conferenza stampa della kermesse musicale. Il riferimento è allo scandalo del pandoro che ha travolto la carriera della moglie di Fedez, oggi indagata per truffa aggravata.

Chiara Ferragni torna a Sanremo: cosa ha detto

"Se lei me l’avesse chiesto, gliel’avrei permesso", ha risposto Amadeus a Sanremo 2024. Sui trattori, l’inviato di Striscia la notizia ha poi domandato: "Avete paura di Meloni e Lollobrigida, per questo non fate salire i trattori?". Il conduttore ha risposto che la domanda va girata alla Rai mentre il responsabile dell’ufficio stampa ha ribadito: "Stiamo aspettando il comunicato".