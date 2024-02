Sanremo 2024, Amadeus: "Roma-Inter? La vedrò eccome"

SANREMO - Il Festival di Sanremo è giunto alla sua quarta serata , quella tradizionalmente dedicata alla cover , ma Amadeus ha un altro pensiero per la testa: nella conferenza stampa, il conduttore e tifoso nerazzurro ha svelato che seguirà in tv il big match dell' Olimpico tra Roma e Inter , in programma domani (sabato 10 febbraio alle 18) che si concluderà prima della finalissima .

Sanremo 2024, Amadeus: "Roma-Inter? Non la vedrò con la Cuccarini"

"Butterò un occhio a Roma-Inter? No no, me la vedrò proprio", sottolinea Amadeus che poi, tra le risate, aggiunge: "Lorella (Cuccarini, al suo fianco in conferenza stampa ndr) è romanista e stratifosa, non la guarderemo sicuramente insieme. Sarà l'unico momento in cui non le vorrò bene al 100%. Dipenderà tutto dal risultato".