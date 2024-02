Sanremo 2024, una giornalista grida "forza Roma": la reazione di Fiorello e Amadeus

SANREMO - Cresce l'attesa per la finalissima della 74esima edizione del Festival di Sanremo : Amadeus e Fiorello sono intervenuti nella classica conferenza stampa prima della serata ma l'attenzione del conduttore e del co-conduttore, entrambi tifosissimi dell' Inter , è rivolta al big match dell' Olimpico (in programma alle ore 18) che vedrà opposti i nerazzurri di Simone Inzaghi alla Roma di De Rossi .

Sanremo 2024, in sala stampa parte un "Forza Roma"

Amadeus e Fiorello hanno affermato che, a partire dalle 18, si chiuderanno in una stanza a vedere la partita. A quel punto, dalla sala stampa, è partito un "forza Roma" da una giornalista di fede giallorossa che ha strappato un sorriso ai due appassionati nerazzurri. Tra i sorrisi, Fiorello ha subito messo le cose in chiaro con un eloquente "daje Inter". Pronta anche la replica di Amadeus che ha invitato un suo amico, Luca, a gridare "un 'forza Inter' per par condicio".