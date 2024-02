Chi è Marta Donà, manager di Angelina Mango che Fiorello ha abbracciato in lacrime

Neanche il tempo di vedere Angelina Mango cantare "La Noia", la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, che da dietro le quinte è sbucata una marea di ricci biondi. Abbracci con Angelina e poi con Fiorello e Amadeus che, dopo averla vista in lacrime, l'hanno invitata sul palco. Lei è Marta Donà, "Latarma" nel mondo dello spettacolo, che ha fatto tripletta: ha lanciato i Maneskin, che hanno vinto Sanremo, e ha tra i suoi assistiti Marco Mengoni, vincitore lo scorso anno e co-conduttore quest'anno e, appunto, Angelina Mango. A lei è legatissima, non fosse altro perché Angelina è giovanissima (deve ancora compiere 23 anni). Quarant'anni, un compagno, un figlio, ha abbracciato a lungo la figlia di Pino Mango e Laura Valente subito dopo la vittoria e non è riuscita a trattenere le lacrime.