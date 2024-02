Angelina Mango ha vinto Sanremo 2024: la classifica finale

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con la canzone "La noia". La cantante, favorita fin dall'inizio, ha battuto Geolier e Annalisa, che si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto. Con la vittoria a Sanremo 2024, l'ex di Amici si guadagna anche la partecipazione all'Eurovision Song Contest in programma a Malmo, in Svezia, dal 7 all'11 maggio.