Sanremo 2025, chi c'è in pole per la conduzione: "Antonella Clerici e Cattelan"

E' appena finito Sanremo 2024, con enorme successo, che già si pensa al prossimo anno. A "Viva Rai Due" Fiorello, scherzando ma neppure troppo, ha detto: "In pole ci sono Antonella Clerici con Alessandro Cattelan". E quindi, cosa ha fatto? Ha chiamato all'alba Antonella Clerici. "Antonella, tu torneresti a Sanremo?", la domanda di Fiorello. "Con un amico come te sì". E ancora Fiorello: "Io vedrei bene te con Alessandro Cattelan", ha aggiunto Fiorello. E Antonella Clerici: "Adoro Alessandro, trovo sia giusto lanciare i giovani". Certo, il confronto non è semplice. Ma Antonella Clerici è serena: "Bisogna avere coraggio nella vita e non ho niente da perdere. Ho una carriera, se il Festival dovesse andare male non è che ti uccidi. L’ho detto per dire, tiferei per una donna".