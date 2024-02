Tapiro d'oro ad Annalisa: la verità sulle lacrime a Sanremo 2024

Sanremo 2024, Annalisa ha pianto a Sanremo per la vittoria di Angelina Mango?

Riguardo alla sua espressione delusa dopo la proclamazione del podio, di cui si è molto parlato sui social, Annalisa ha detto a Striscia la notizia: "Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’alto". La cantante ligure ha detto la sua anche sul caso del rigassificatore nella sua Savona: "Non lo gradirei. Mi piacerebbe che il mare rimanesse libero".