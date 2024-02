Geolier, arriva la svolta inattesa: vola a Los Angeles e si prepara ad una sorpresa clamorosa

Mahmood secondo in classifica: meglio di lui solo Kanye West

A guidare in testa il battaglione italiano c'è Mahmood che la sua Tuta Gold è al secondo posto, dietro soltanto a un mostro sacro come Kanye West e la sua Talking. La canzone del cantautore milanese ha totalizzato oltre 6 milioni di ascolti in tutto il mondo (contro i 9 del rapper statunitense). Subito dietro a Mahmood c'è Geolier e la sua I p’ me, tu p’ te che sale sul podio e scalza - almeno lontano dall'Ariston - la Noia di Angelina Mango.

Geolier a Los Angeles, cosa è andato a fare

Tra l'altro il rapper partenopeo dopo essere tornato a Napoli è già partito alla volta di Los Angeles per preparare un nuovo album e lanciare la sua immagine a livello internazionale. Addirittura Bob Sinclar ha detto di voler registare un pezzo con lui.

Gli altri italiani in classifica su Spotify

E Angelina Mango? La vincitrice di Sanremo si deve "accontentare" del sesto nella Top Songs Debut Global di Spotify, subito dietro Annalisa che con la sua ennesima hit "Sinceramente" veleggia stabilmente al quinto posto. Al settimo posto c’è Irama con Tu no, all’ottavo Ghali con Casa mia, al decimo Gazzelle con Tutto qui. Un risultato che applaude alla scelta di Amadeus di svecchiare il Festival e incanalarlo verso sonorità più moderne e attuali. Sanremo vola nel mondo e questa è sicuramente una buona notizia per tutta la musica italiana.