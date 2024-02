Geolier e l'ammissione inaspettata su Sanremo: "Ho votato cinque volte e..."

La vittoria di Angelina Mango a Sanremo? No, il vero argomento di discussione a Sanremo 2024 è stato il "caso" Geolier. Fischiato dal pubblico in sala, amato dal popolo partenopeo (e non solo), il rapper ha calamitato su di sè l'attenzione pressoché totale delle cinque serate festivaliere. A raccontare l'esperienza del giovane cantante a Sanremo sono state Le Iene con Nicolò De Devitiis che ha seguito da vicino Geolier e il suo entourage nei corridoi del Festival.

La scelta di Geolier sui voti dati a Sanremo

Un particolare del servizio non è sfuggito al commento dei social: Geolier ha svelato le sue reazioni a caldo svelando per chi aveva votato. "Ho avuto a disposizione cinque voti e ne ho usato uno per Angelina Mango. Ha meritato la vittoria, sono felice per lei. Gli altri 4 voti? Per sicurezza li ho dati a me. Volevo portare il premio nella mia città ma le persone che vivono a Napoli dicono che ho vinto lo stesso, quindi va bene così. In molti hanno detto che avrei meritato la vittoria? E allora perché non mi hanno votato?", ha concluso amaramente il cantante.