FantaSanremo 2025: su chi puntare, regolamento, bonus e malus. Come funziona

Il Festival di Sanremo 2025 è alle porte (martedì 11 febbraio la prima serata, qui tutti i cantanti e la scaletta ufficiale ) e la stessa cosa vale per il FantaSanremo , il gioco ispirato al celebre Fantacalcio della Serie A che negli ultimi anni ha appassionato milioni di italiani. Entro le 23.59 di stasera sarà possibile creare la propria squadra virtuale del FantaSanremo e anche iscriversi a diverse leghe con amici e familiari. Quest'anno le squadre saranno composte da sette artisti (due in più rispetto agli anni scorsi) da comprare con i 100 Baudi (la valuta virtuale del gioco) a disposizione. Il costo di ogni artista varia in base alla sua popolarità e alla probabilità di successo durante il Festival: ad esempio, Achille Lauro, Elodie e Giorgia valgono 18 Baudi mentre Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella e i Modà 12. Ogni cantante guadagnerà o perderà punti a seconda dei bonus e dei malus. Quest'anno è stata introdotta per la prima volta la possibilità di formare una squadra unlimited senza limite di Baudi che gareggerà in una classifica a sé. Per sbloccare questa opzione si dovranno creare cinque squadre e cancellarne una.

FantaSanremo, bonus e malus

Ma come si calcolano i punteggi? Con bonus e malus, azioni che i cantanti possono compiere e che fanno guadagnare o perdere punti al FantaSanremo. Ad esempio ci sono bonus sul posizionamento in classifica (100 punti per chi arriva primo, 75 per il secondo classificato, 60 per il terzo, 30 punti per l'ultimo classificato), sulla performance (10 punti se si suona uno strumento), sull’abbigliamento (10 punti per chi si veste total black), su eventuali comportamenti tenuti sul palco (tipo sedare una rissa, + 25 punti). Tra i malus ci sono azioni come nominare il FantaSanremo sul palco, inciampare sulla scalinata o ottenere fischi di disapprovazione del pubblico. Infine ci sono i bonus e i malus extra che riguardano il DopoFestival (battere il 5 alla statua di Mike Bongiorno, cantare con i fan per le vie di Sanremo eccetera) e i bonus e malus segreti che vengono svelati poco prima di ogni serata (qui gli ospiti serata per serata).

FantaSanremo, come schierare i cantanti

Una novità di questa edizione del FantaSanremo è lo "schieramento" dei cantanti: una volta scelti gli artisti che faranno parte della squadra, sulla falsariga del Fantacalcio bisognerà indicare cinque titolari, due riserve e un capitano. Questi potranno variare ogni sera: dalle 8 alle 20 ci sarà la possibilità di scegliere una nuova formazione. Gli artisti scelti come titolari fanno guadagnare o perdere punti alla squadra sia tramite i bonus e i malus della serata sia tramite i bonus e malus extra. Le riserve, invece, ottengono punti solo in base a bonus e malus extra. Per quanto riguarda il capitano verranno raddoppiati i 20 punti bonus relativi alla posizione in top five delle prime quattro serate così come i bonus e malus relativi alla posizione nella classifica finale. Secondo l'intelligenza artificiale, il vincitore di Sanremo 2025 non sarà uno dei cantanti favoriti ma una sorpresa.