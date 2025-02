Fedez a Sanremo: trema, suda e poi il gesto con Gerry Scotti

Era tra i più attesi, se non il più atteso. E Fedez non ha deluso le aspettative. Completo nero, elegantissimo, lenti nere che da due giorni creano scalpore, ha presentato la sua Battito. E ha sfoderato una delle migliori esibizioni della serata di Sanremo. Sui social è piaciuta a molti e anche in sala stampa e all'Ariston sono scattati gli applausi. Per Fedez non è stata un'esibizione semplice: era agitato, si è visto. Ha tremato, sudava e quando è uscito dal palco ha tirato un enorme sospiro di sollievo. La tensione c'era, tanto che quando ha iniziato a cantare, Fedez aveva gli occhi chiusi.