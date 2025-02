Gli occhi di Fedez diventano un caso, sui social l'immagine è virale

Deve ancora iniziare Sanremo e Fedez, come e più di sempre, ha i riflettori puntati addosso. Sui social il suo nome è in tendenza e non solo per i continui gossip su di lui e Chiara Ferragni ma per alcune immagini diventate virali in pochissimo tempo. Quali? Fedez, come gli altri protagonisti del Festival, ha sfilato stasera sul green carpet durante Prima Festival ed è apparso con uno sguardo diverso dal solito, con gli occhi più grandi: "Come quando - sottolinea qualcuno sui social - vai dal dottore e ti mettono il collirio". Secondo molti "era semplicemente colpa delle luci, ma quando c'è di mezzo lui tutto fa notizia", mentre per qualcun altro: "Federico aveva la pelle più tirata del solito, come se avesse fatto un peeling". Fedez durante il Green Carpet ha poi fatto un selfie con i conduttori dicendo di stare bene ed è stato acclamato dalla folla. Anche nel pomeriggio, durante le prove, per lui era scattato l'applauso al termine dell'esibizione.