Classifica Sanremo seconda serata: i cinque più votati

Al termine della seconda serata Carlo Conti ha svelato i cinque più votati. E come sempre ci sono state sorprese e cose annunciate, Va solo ricordato che l'ordine fornito da Conti sui cinque (di 15 artisti che si sono esibiti) è casuale e non in ordine crescente. Giovedì sera è in programma la terza serata e si esibiranno gli altri 14 big. Prima ci sarà la finale delle nuove proposte.