Sanremo 2025, Giorgia vince la serata delle cover, Fedez solo terzo. La classifica completa

La serata delle cover e duetti del Festival di Sanremo 2025 non ha deluso le aspettative. A trionfare, come da pronostico, è stata Giorgia che ha cantato insieme ad Annalisa Skyfall di Adele. Al secondo posto si è invece piazzato Lucio Corsi, l'outsider di questa edizione, che con Topo Gigio ha omaggiato Domenico Modugno e la sua celebre Nel blu dipinto di blu. Solo terzo il chiacchieratissimo Fedez, che ha presentato con Marco Masini una nuova versione del cult Bella stronza. Carlo Conti, con la collaborazione dei co-conduttori Geppi Cucciari e Mahmood, ha dato solo la classifica dei primi dieci classificati. A sorpresa, nella Top 10 non è presente Simone Cristicchi, che ha cantato con la compagna Amara La cura di Franco Battiato.

La classifica completa della serata cover e duetti di Sanremo 2025

1. Giorgia & Annalisa - Skyfall

2. Lucio Corsi & Topo Gigio - Nel blu dipinto di blu

3. Fedez & Marco Masini - Bella Stronza

4. Olly & Goran Bregović & Wedding & Funeral Band - Il pescatore

5. Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino - L'anno che verrà

6. Irama & Arisa - Say Something

7. Rocco Hunt & Clementino - Yes, I know my way

8. Elodie & Achille Lauro - A mano a mano / Folle città

9. Clara & Il Volo -The Sound of Silence

10. The Kolors & Sal Da Vinci - Rossetto e caffè