Antonello Venditti e la polemica sul premio a Sanremo: Carlo Conti risponde

SANREMO - Grande attesa per la finale di Sanremo 2025 in programma nella serata di oggi (15 febbraio), con l'attesissima presenza di Antonello Venditti al quale verrà consegnato un premio alla carriera come a Iva Zanicchi. Una scelta, quella di Carlo Conti, che ha suscitato qualche polemica perché il cantatore romano sul palco dell'Ariston non ha mai partecipato come aartista in gara.