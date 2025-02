Programma Sanremo 2025: ospiti, conduttori e cantanti ultima serata

SANREMO - Dopo la serata dedicata alle Cover, che si è conclusa con il successo di Giorgia (che ha cantato Skyfall di Adele in compagnia di Annalisa), questa sera il 75esimo Festival di Sanremo vivrà la sua giornata conclusiva. L'attesa per conoscere il verdetto finale sta per concludersi. Ancora una volta saliranno sul palco dell'Ariston tutti i 29 artisti in gara, che proporranno i loro brani. Ad affiancare Carlo Conti alla conduzione saranno Alessia Marcuzzi ed Alessandro Cattelan.

Sanremo, ultima puntata: ospiti e regolamento

Tra gli ospiti dell'ultima puntata Gabry Ponte, Vanessa Scalera, Alberto Angela ed Edoardo Bove. Verrà assegnato un premio alla carriera ad Antonello Venditti, mentre sul Suzuki stage si esibirà Tedua. I cantanti in gara verranno valutati attraverso il Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%). Il risultato della votazione verrà sommato a quello delle prime tre serate per ottenere una classifica: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi cinque in ordine casuale. Alla fine verrà fatta una votazione (con la stessa modalità) tra i cinque Big rimasti in gara, per eleggere il brano vincitore.