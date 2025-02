Sesso tra due cantanti nei camerini di Sanremo 2025? Il gossip bomba

Anche quest'anno un piccante gossip si sta facendo largo al Festival di Sanremo . Più di qualcuno sta mormorando sui social, e in particolare su TikTok e X, che ci sarebbe stato un incontro alquanto passionale dietro le quinte della kermesse musicale. Con tanto di rumori che più di qualcuno avrebbe sentito. Due dei 29 cantanti in gara scelti dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti si sarebbero divertiti nei camerini del Teatro Ariston.

Il gossip più piccante su Sanremo 2025

Il 'fattaccio' sarebbe avvenuto nella serata di mercoledì 12 febbraio, quella co-condotta da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. C’è addirittura qualche utente che mormora di un video girato in cui si sentirebbero strani rumori (ma al momento di questo non c’è traccia). "La notizia è uscita durante la seconda serata ed è lì che sarebbe successo qualcosa. Però in quella serata si sono esibiti meno Big e quindi la rosa si restringe", ha spiegato un tiktoker. Non resta che attendere qualche dettaglio in più...