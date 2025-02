Fedez in tv dopo Sanremo: "Sono finito in mani sbagliate". E svela un segreto sulla "bella stronza"

Fedez a Domenica In dopo il Festival di Sanremo 2025. Dopo una settimana in cui, nonostante la pressione mediatica, si è tenuto alla larga da interviste, collegamenti televisivi e conferenze stampa. Per Mara Venier ha fatto uno strappo alla regola e dopo aver cantato la sua Battito si è preso l'applauso di tutto il pubblico presente. Proprio sulla canzone presentata a Sanremo, Federico Lucia ha spiegato: "Fa parte di un'esperienza personale. Dopo il tumore ho iniziato l'assunzione di antidepressivi, sono finito in mani sbagliate e ho finito per prendere 7 psicofarmaci tutti insieme che mi hanno causato problemi. Può capitare di finire in mani sbagliate, questo non vuol dire che non bisogna cercare aiuto. La forza interiore bisogna trovarla, ma bisogna chiedere aiuto, tutto parte da lì". Fedez ha anticipato che, dopo uno stop durato quasi cinque anni, domani annuncerà il suo ritorno al live: "Domani faremo un annuncio per me importantissimo, tornerò ai live. Masini ci sarà, con lui ho vissuto un'esperienza unica. Vederlo lavorare a un capolavoro con me, è stato un onore. Le lenti le ho tolte l'ultima sera, mi hanno aiutato molto, è stato come indossare una maschera. Ho voluto fare l'ultima performance senza lenti, per una cosa simbolica mia". E poi: "Sto già lavorando a un disco. Non voglio fare l'errore di collegare al live l'album perché non vogli ostare dietro ai tempi. Ma ci sto già lavorando. La mia nuova parte di vita è finalmente iniziata".