Tony Effe salta Domenica In: la fuga da Sanremo e il presunto litigio con Elodie  

Un'assenza fa più rumore di una presenza. Come quella di Tony Effe , uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2025, che rispetto agli altri colleghi ha deciso di non presentarsi alla puntata di Domenica In dedicata all'evento. Ignoti i motivi di questa scelta ma secondo i rumors che arrivano da dietro le quinte pare che Effe abbia lasciato la città dei fiori subito dopo la sua ultima esibizione, senza aspettare neppure la classifica finale. Dove, per inciso, si è classificato al 25esimo posto . A lanciare la notizia per primi i conduttori di Rai Radio 2: "È già tornato a Roma, era sfinito dopo una settimana intensa". Ma non è finita qui, perché Striscia la Notizia e anche Il Messaggero hanno anche riportato i rumor di una presunta lite tra Tony ed Elodie.

Perché Tony Effe è scappato da Sanremo e cosa è successo con Elodie

"Si parla di un presunto confronto tra Tony Effe ed Elodie: il primo senza volerlo avrebbe calpestato e in parte strappato il bellissimo abito della cantante di Dimenticarsi alle 7, che avrebbe reagito con un moto di stizza - ha spifferato Striscia la notizia - abbastanza comprensibile considerando il clima e le aspettative di una finale di Sanremo. Elodie in quel momento sarebbe stata prossima a momento della sua esibizione. Secondo alcuni il rapper romano, che con la sua Damme ‘na mano si è classificato a sorpresa solo 25esimo in classifica, non sarebbe rimasto all’Ariston e avrebbe deciso di tornarsene a Roma". Indiscrezione a quanto pare confermata anche dal Messaggero: "C’è chi parla di un confronto tra Tony Effe ed Elodie: il primo avrebbe per errore calpestato e in parte rovinato il vestito della collega, causando in quest’ultima una reazione di stizza, anche per via dell’immediata esibizione. Non solo: pare infatti che il romano, subito dopo aver cantato ed essere sceso dal palco, non sia rimasto all’Ariston, ma abbia deciso di tornare subito a Roma". Sarà vero?

Le parole di Tony Effe ed Elodie dopo Sanremo 2025

Dopo la finale di Sanremo 2025, Tony Effe ha scritto un lungo messaggio per i suoi fan: "Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato, non era scontato. Vi voglio bene, a prestissimo". Dal canto suo Elodie, a Domenica In, ha precisato di aver avuto un momento di emotività durante la sua esibizione e di non essere arrabbiata per il suo (bellissimo) vestito rovinato.