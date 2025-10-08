Sanremo 2026, "Carlo Conti ha scelto la prima co-conduttrice: è una cantante famosa"

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti è alle prese con l'ascolto delle papabili canzoni in gara - che annuncerà prossimamente - ma anche con la scelta delle co-conduttrici. E pare che una prima decisione sia stata presa. Con tanto di trattativa in corso. Pare che il conduttore e direttore artistico voglia a tutti i costi Giorgia sul palco dell'Ariston, la vincitrice morale dello scorso anno e attualmente al timone di X Factor.

Giorgia co-conduttrice di Carlo Conti a Sanremo 2026?

A lanciare l'indiscrezione è stato il sempre informato Gabriele Parpiglia: "I rumors sono insistenti: per il prossimo Festival di Sanremo Carlo Conti vorrebbe al suo fianco Giorgia, che a X Factor ha superato brillantemente l’esame da conduttrice. Lei al momento tentenna, ma resta la prima scelta". La Todrani starebbe dunque valutando il da farsi ma sicuramente il suo nome mette d'accordo un po' tutti. Giorgia è talentuosa, simpatica e spigliata. E poi Sanremo ha segnato la sua carriera, visto che il suo debutto è arrivato proprio al Festival nel 1993.

Le altre co-conduttrici di Sanremo che sta valutando Carlo Conti

Secondo i gossip più recenti, per affiancare Carlo Conti a Sanremo 2026 si starebbe pensando anche a Vanessa Incontrada e Nathalie Guetta. Qualcuno ha avanzato pure il nome di Andrea Delogu. Per ora Conti non si è sbilanciato ma si è limitato a dire di voler creare un clima di "amici più cari" attorno al Festival, mantenendo un tono simile a quello del 2025.