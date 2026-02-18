Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sanremo 2026, Carlo Conti spiega perché Luca Argentero non ci sarà più  

Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti chiarisce: nessuna esclusione di Luca Argentero, solo un equivoco legato alla promozione della fiction Rai
3 min
TagsSanremo 2026Carlo ContiLuca Argentero

Dopo le recenti dichiarazioni di Luca Argentero sulla sua assenza dal Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti è intervenuto per chiarire la vicenda: nessuna esclusione, solo un equivoco legato alla promozione della fiction Doc-Nelle tue mani. 

Carlo Conti spiega perché Luca Argentero non andrà più a Sanremo 2026

"Luca Argentero doveva partecipare per presentare la nuova stagione di Doc-Nelle tue mani, prevista inizialmente a marzo", ha spiegato Carlo Conti in un'intervista a Chi. "Poi la serie è stata spostata a ottobre e quel momento promozionale è saltato. Probabilmente non gliel’avevano spiegato". Il conduttore ha precisato di aver parlato direttamente con l’attore: "Con Luca ho chiarito tutto sabato scorso. È tutto semplice, quello che faccio è alla luce del sole, senza segreti"Il caso era emerso durante la trasmissione Splendida Cornice, condotta da Geppi Cucciari. Argentero, attualmente protagonista su Netflix con la serie Motorvalley, aveva raccontato: "Sanremo? Non ne ho idea, anzi mi piacerebbe saperlo. Siamo stati contattati per sondare la disponibilità, ma poi non è stato chiesto più nulla". L’attore aveva aggiunto: "È un po’ strano questo equivoco che continua a crearsi. Comunque no, non ho questo impegno a Sanremo. E se anche fosse? Adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare".

Carlo Conti spegne la polemica sul Festival di Sanremo 2026

Alla luce delle precisazioni del direttore artistico, la vicenda sembra definitivamente risolta. Nessuna esclusione o polemica, ma semplicemente un cambio di programma dettato dalla nuova data di lancio della fiction. Sanremo 2026 prosegue quindi senza contraccolpi per Argentero, mentre Conti rassicura sul fatto che ogni scelta sul palco dell’Ariston segue regole chiare e trasparenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sanremo

Da non perdere

Federica Brignone a SanremoPilar Fogliati a Sanremo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS