Sanremo 2026, Carlo Conti spiega perché Luca Argentero non ci sarà più  

Carlo Conti spiega perché Luca Argentero non andrà più a Sanremo 2026

"Luca Argentero doveva partecipare per presentare la nuova stagione di Doc-Nelle tue mani, prevista inizialmente a marzo", ha spiegato Carlo Conti in un'intervista a Chi. "Poi la serie è stata spostata a ottobre e quel momento promozionale è saltato. Probabilmente non gliel’avevano spiegato". Il conduttore ha precisato di aver parlato direttamente con l’attore: "Con Luca ho chiarito tutto sabato scorso. È tutto semplice, quello che faccio è alla luce del sole, senza segreti". Il caso era emerso durante la trasmissione Splendida Cornice, condotta da Geppi Cucciari. Argentero, attualmente protagonista su Netflix con la serie Motorvalley, aveva raccontato: "Sanremo? Non ne ho idea, anzi mi piacerebbe saperlo. Siamo stati contattati per sondare la disponibilità, ma poi non è stato chiesto più nulla". L’attore aveva aggiunto: "È un po’ strano questo equivoco che continua a crearsi. Comunque no, non ho questo impegno a Sanremo. E se anche fosse? Adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare".

Carlo Conti spegne la polemica sul Festival di Sanremo 2026

Alla luce delle precisazioni del direttore artistico, la vicenda sembra definitivamente risolta. Nessuna esclusione o polemica, ma semplicemente un cambio di programma dettato dalla nuova data di lancio della fiction. Sanremo 2026 prosegue quindi senza contraccolpi per Argentero, mentre Conti rassicura sul fatto che ogni scelta sul palco dell’Ariston segue regole chiare e trasparenti.