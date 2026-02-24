Il dettaglio osè di Laura Pausini: cosa ha inserito nel reggiseno durante Sanremo  

Laura Pausini, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che il Festival di Sanremo seguirà lo spartito della spontaneità e della leggerezza: "C’è una base di scaletta, ma Carlo vuole la spontaneità. Fin dall’inizio mi ha detto che non ama che le persone guardino il gobbo invece di guardare la telecamera, perché noi parliamo alla gente. Ed è come quando canto: io guardo dritta in faccia le persone".