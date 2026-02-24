Corriere dello Sport.it
Il dettaglio osè di Laura Pausini: cosa ha inserito nel reggiseno durante Sanremo

Il dettaglio osè di Laura Pausini: cosa ha inserito nel reggiseno durante Sanremo  

La cantante svela un retroscena particolare prima di salire sul palco: tutti i dettagli
2 min
TagsPausiniSanremo

Laura Pausini, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che il Festival di Sanremo seguirà lo spartito della spontaneità e della leggerezza: "C’è una base di scaletta, ma Carlo vuole la spontaneità. Fin dall’inizio mi ha detto che non ama che le persone guardino il gobbo invece di guardare la telecamera, perché noi parliamo alla gente. Ed è come quando canto: io guardo dritta in faccia le persone".

Laura Pausini e il rito scaramantico a Sanremo  

La cantante poi ha svelato un retroscena particolare legato a un cornetto rosso portafortuna: "Io faccio quello che ho fatto prima di salire per la prima volta su quel palcoscenico quando avevo 18 anni: infilo un cornetto rosso portafortuna in mezzo al seno. Per tutte le serate ho scelto abiti che mi permettano di mettere il cornetto nel reggiseno. Oddio, è una cosa troppo osé da raccontare?". 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

