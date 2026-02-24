Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Scaletta prima serata Sanremo 2026: a che ora canta Fedez e quando ci sono Olly, Max Pezzali e Tiziano Ferro 

Martedì 24 febbraio debutta il Festival all'Ariston: con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Can Yaman. Tutti gli orari minuto per minuto e l'ordine d'uscita dei cantanti
2 min

Dopo mesi di attesa e di indiscrezioni, stasera (martedì 24 febbraio) si alza il sipario sul Festival di Sanremo all'Ariston con Carlo Conti e Laura Pausini nel ruolo di conduttori. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1. Nella prima giornata saliranno sul palco, tra cantanti in gara e ospiti speciali, Fedez, Olly, Max Pezzali (sulla nave Costa) e Tiziano Ferro. Tra gli ospiti, come ha annunciato Carlo Conti, anche Kabir Bedi, per un confronto tra Sandokan. La scaletta ufficiale sarà resa nota alle 19 ma si sa che ad aprire la serata sarà Ditonellapiaga. Fedez e Masini esattamente a metà serata, così come Serena Brancale.

Ordine di uscita dei big

La prima esibizione sarà quella di Ditonellapaga. A seguire Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D'Amico, Arisa, Luché, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Samurai Jay, Raf, J Ax, Fulminacci, Levante, Fedez e Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Nigiotti, Tredicipietro, Bambole di pezza, Chiello, Mariantonietta Colombre, Leo Gassmann, Francesco Renga, Lda e Aka 7even.

 

(news in aggiornamento) 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

