Eddie Brock con la maglia della Roma a Sanremo, la replica a Tommaso Paradiso: "La frase sullo scudetto alla Lazio? Lo capisco, ma…"
La rivalità si vive sul palco del Festival ma anche fuori, a livello calcistico. Eddie Brock, protagonista di una partita di calcetto benefica a Sanremo, ha detto chiaro e tondo: “Tommaso Paradiso baratterebbe la vittoria a Sanremo con lo scudetto della Lazio? Farei la stessa cosa anche io, lo capisco”. Il cantante, in gara con la canzone "Avvoltoi", è un tifoso della Roma e sogna di festeggiare in futuro il quarto scudetto del club giallorosso.
Eddie Brock risponde come Tommaso Paradiso
La risposta di Eddie Brock è arrivata dopo l'intervista al PrimaFestival 2026 di Tommaso Paradiso, super tifoso della Lazio. "Scudetto alla Lazio o vittoria a Sanremo? Scudetto alla Lazio". L'ex frontman dei The Gironalisti ha messo la squadra del cuore davanti a se stesso come Eddie Brock, che però ha puntato tutto sulla Roma.