Arianna Fontana salta Sanremo 2026, la campionessa sta male  

Salta la partecipazione di Arianna Fontana al Festival di Sanremo 2026. La campionessa era stata invitata da Carlo Conti insieme ad una delegazione olimpionica ma all'ultimo la 35enne ha dovuto disdire. "Ha 40 di febbre", è stato annunciato durante la conferenza stampa di mercoledì 25 febbraio. Sul palco dell'Ariston saliranno dunque solo: Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli, Giuliana Turra. L'orario di uscita dei campioni è previsto intorno alle 22.