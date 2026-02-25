Arianna Fontana salta Sanremo 2026, la campionessa sta male
Salta la partecipazione di Arianna Fontana al Festival di Sanremo 2026. La campionessa era stata invitata da Carlo Conti insieme ad una delegazione olimpionica ma all'ultimo la 35enne ha dovuto disdire. "Ha 40 di febbre", è stato annunciato durante la conferenza stampa di mercoledì 25 febbraio. Sul palco dell'Ariston saliranno dunque solo: Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli, Giuliana Turra. L'orario di uscita dei campioni è previsto intorno alle 22.
Perché Arianna Fontana non c'è a Sanremo 2026
Dopo essere diventata l'italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Arianna Fontana era attesa a Sanremo 2026. Un invito a cui Carlo Conti teneva particolarmente ma alla seconda serata del Festival dovrà fare a meno della pattinatrice che dopo le sue imprese deve ora fare i conti con una febbre molto alta.