Renga a Sanremo, retroscena Inter: "Dalla pera in poi". La figlia Jolanda lo bacchetta

Renga a Sanremo parla della sconfitta dell'Inter, la figlia lo bacchetta

"È andata cosi però è servito per stemperare l'attesa prima della performance", ha raccontato Renga a Rosanna Cacio, l'inviata a Sanremo de La Volta Buona. "Cosa ho visto del Festival? Fino a quando abbiamo preso la pera non ho visto niente, di Sanremo ho visto dalla pera in poi, cioè dal primo goal. Poi ho capito che la situazione era irrecuperabile". Grasse risate in studio e non è mancato il rimprovero di Jolanda Renga, la figlia che Francesco ha avuto dall'ex compagna Ambra Angiolini. La ragazza, oggi speaker radiofonica, sarà opinionista di Caterina Balivo per tutta la settimana sanremese. "Ma puoi parlare dell'Inter quando ti stanno chiedendo del Festival?", ha detto al padre. Un rimprovero simpatico che ha evidenziato il rapporto gioiso e complice che hanno i due.

Il rapporto tra Francesco Renga e la figlia Jolanda

Jolanda Renga non ha mai nascosto l’affetto che la lega al padre Francesco, e anche quest’anno è in platea all’Ariston a tifare per lui durante il Festival di Sanremo. Francesco, ormai di casa sul palco più celebre della musica italiana, aveva già emozionato tutti nel 2005 quando vinse con Angelo, un brano scritto proprio per sua figlia, nata un anno prima. Anche se la storia con Ambra è finita ufficialmente nel 2015, i rapporti sono rimasti sereni e costruttivi. Jolanda e Francesco si vedono spesso insieme, affiatati, e questa occasione non poteva certo essere diversa.