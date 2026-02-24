Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Renga a Sanremo, scaletta amica per il cantante: "Cosa farò per l'Inter"  © LAPRESSE

Renga a Sanremo, scaletta amica per il cantante: "Cosa farò per l'Inter"  

Francesco Renga commenta con sportività la scaletta della prima puntata del Festival di Sanremo 2026: il suo pensiero è tutto per l'Inter
3 min
TagsFrancesco RengaSanremo 2026

In gara al Festival di Sanremo 2026... con un occhio all'Inter. Anzi due. Francesco Renga, alla sua undicesima partecipazione alla kermesse musicale, si è detto contento della scaletta della prima serata. Sarà il penultimo ad esibirsi e così "potrò seguire l'Inter per sciogliere la tensione". La squadra del cuore del cantante è impegnata contro il Bodø/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League.

Sanremo 2026 prima serata, Francesco Renga non perde l'Inter in Champions League

"Io avevo un sogno, o di uscire primo così poi riuscivo a vedere la partita dell'Inter. Oppure tra gli ultimi, sempre per lo stesso motivo", ha spiegato Francesco Renga a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo che in questa settimana sanremese ha arruolato tra gli opinionisti anche Jolanda Renga, figlia del cantante e di Ambra Angiolini. "Un ottimo modo per stemperare la tensione", ha aggiunto l'artista in gara con la canzone Il meglio di me.

Inter contro Bodo/Glimt, il commento di Francesco Renga

L’adrenalina per la discesa dalle scale dell’Ariston è altissima, ma non è l’unico pensiero che accompagna il tifoso Francesco Renga. In parallelo cresce anche l’attesa per la sua squadra del cuore: stasera l’Inter si gioca tutto contro il Bodø/Glimt. Un appuntamento che per l'ex leader dei Timoria pesa quanto l’esibizione sul palco: "Partita fondamentale, dobbiamo vincere questa volta".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sanremo

Da non perdere

I cachet di Sanremo 2026Il figlio di Morandi a Sanremo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS