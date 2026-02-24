Renga a Sanremo, scaletta amica per il cantante: "Cosa farò per l'Inter"  

In gara al Festival di Sanremo 2026 ... con un occhio all'Inter. Anzi due. Francesco Renga , alla sua undicesima partecipazione alla kermesse musicale, si è detto contento della scaletta della prima serata . Sarà il penultimo ad esibirsi e così "potrò seguire l'Inter per sciogliere la tensione". La squadra del cuore del cantante è impegnata contro il Bodø/Glim t nel ritorno dei playoff di Champions League.

Sanremo 2026 prima serata, Francesco Renga non perde l'Inter in Champions League

"Io avevo un sogno, o di uscire primo così poi riuscivo a vedere la partita dell'Inter. Oppure tra gli ultimi, sempre per lo stesso motivo", ha spiegato Francesco Renga a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo che in questa settimana sanremese ha arruolato tra gli opinionisti anche Jolanda Renga, figlia del cantante e di Ambra Angiolini. "Un ottimo modo per stemperare la tensione", ha aggiunto l'artista in gara con la canzone Il meglio di me.

Inter contro Bodo/Glimt, il commento di Francesco Renga

L’adrenalina per la discesa dalle scale dell’Ariston è altissima, ma non è l’unico pensiero che accompagna il tifoso Francesco Renga. In parallelo cresce anche l’attesa per la sua squadra del cuore: stasera l’Inter si gioca tutto contro il Bodø/Glimt. Un appuntamento che per l'ex leader dei Timoria pesa quanto l’esibizione sul palco: "Partita fondamentale, dobbiamo vincere questa volta".