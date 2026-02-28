FantaSanremo diretta: punti, bonus e malus cantanti, segui la serata finale LIVE
La corsa al FantaSanremo 2026 imbocca l’ultima curva. Sabato 28 febbraio, con la serata finale, il gioco parallelo al Festival di Sanremo si prepara a incoronare i suoi vincitori, ma la classifica parla già chiaro. Davanti a tutti volano LDA e Aka7even, saldamente in testa con 595 punti: un margine che li rende, a oggi, la coppia da battere. Alle loro spalle inseguono le Bambole di Pezza, ferme a quota 520 ma ancora in scia. Più distanti, seppur ancora in zona podio, Dargen D'Amico ed Elettra Lamborghini, appaiati a 370 punti. Per loro servirà un finale perfetto — tra bonus, sorprese e colpi di scena — per riaprire una partita che, alla vigilia dell’ultimo atto, sembra avere due squadre favorite ben definite.
La classifica dei cantanti con più punti al FantaSanremo:
LDA & Aka 7even +595 punti
Bambole di pezza +520 punti
Dargen D'Amico/Elettra Lamborghini +370 punti
Samurai Jay +365 punti
Leo Gassmann +340 punti
Ditonellapiaga +310 punti
Sal Da Vinci +300 punti
J-Ax +290 punti
Ermal Meta +285 punti
Eddie Brock +255 punti
22:27
Molto bene Sal Da Vinci
Il cantante napoletano conclude il suo Festival con un’altra standing ovation parziale, conquistando un totale di 60 punti. Decisivi per il punteggio: standing ovation parziale (+10), presentazione da parte del co-conduttore (+5), discesa in platea (+15), indumento rosso (+10), inchino con mano sul cuore (+10) e direttore con papillon (+10).
22:22
+20 punti per Serena Brancale, +35 per Patty Pravo
Punteggio discreto per Serena Brancale, che totalizza solo venti punti: standing ovation parziale (+10) e non tocca il microfono per i primi 30 secondi (+10). Da rivedere l'inchino con la mano sul cuore. Patty Pravo, invece, guadagna punti perché si presenta con abito con strascico (+10), viene presentata da un co-conduttore (+5) e altri venti punti perché indossa qualcosa di rosso e anche lei non tocca subito il microfono.
22:03
Botto di punti per LDA & Aka7even
Il duo archivia il Festival di Sanremo 2026 con lo sguardo puntato alla vittoria finale e un bottino imponente: 175 punti. Per gli ex di Amici una raffica di bonus: discesa in platea (+15), ballerini (+10), performer (+15), gesto della vittoria (+20), seduta sulle scale (+10), inchino con mano sul cuore (+10), indumento rosso (+10), nessun contatto con il microfono nei primi 30 secondi (+10), guanti (+10), direttore con papillon (+10), occhiali (+10), doppio “batti cinque” al conduttore (+5 e +5), fiore arancione (+10), standing ovation parziale (+10) e il grido “Pronti, partenza, via!” (+20).
21:56
Travolgente J-Ax
Il rapper accende l’Ariston e chiude il suo Festival di Sanremo con un bottino complessivo di 95 punti. Determinanti, ai fini del punteggio, i bonus conquistati nel corso dell’esibizione: non tocca il microfono nei primi 30 secondi (+10), doppio “batti cinque” al conduttore (+5 e +5), discesa in platea (+15), cappello (+5), indumento rosso (+10), presenza dei ballerini (+10), bonus performer (+15) e gesto della vittoria (+20).
21:44
+35 punti per Tommaso Paradiso
L’ex frontman dei Thegiornalisti archivia la sua esperienza sanremese con un totale di 35 punti. A contribuire al bottino: l’indumento bonus (+10), i guanti (+10), il direttore con papillon (+10) e il “batti cinque” al conduttore (+5).
21:37
Anche per Malika Ayane 50 punti
L’artista milanese chiude il suo Festival con un bottino complessivo di 50 punti al FantaSanremo. A fare la differenza: l’inchino con la mano sul cuore (+10), il direttore con papillon (+10), i guanti (+10), il “batti cinque” al conduttore (+5) e il bonus performer (+15).
21:35
+50 punti per Leo Gassmann
Archiviate le polemiche dopo la serata delle cover, Leo Gassmann porta a casa 50 punti nella serata finale di Sanremo 2026.
Non tocca il microfono nei primi 30 secondi: +10
Batti cinque a conduttore +5
Brindisi con FantaSanremo +20
Scende in platea +15
21:24
Bambole di Pezza, bene ma non benissimo
La rock band tutta al femminile archivia il suo primo Festival con 40 punti, senza riuscire a ripetere l’exploit della serata precedente:
Fiore arancione +10
Incino con mano sul cuore +10
Non tocca il microfono nei primi 30 secondi: +10
Occhiali +5
Batti cinque a conduttore +5
21:09
30 punti per Raf al FantaSanremo
Si siede sulle scale, indossa un indumento rosso e viene presentato da Nino Frassica (co-conduttore) a cui poi batte il cinque: 30 punti per Raf in questa serata finale.
21:05
Zero punti per Chiello
Il trapper lucano chiude la sua esibizione senza conquistare alcun punto: è la prima volta in questa edizione.
20:58
Francesco Renga, +35 punti al FantaSanremo
Il primo artista che si esibisce alla finale di Sanremo 2026 è Francesco Renga. E già questo basta ad ottenere dieci punti. Ai quali si sommano altri dieci per il direttore d'orchestra e +15 per essere sceso in platea. Da controllare al var il gesto della vittoria, che questa sera vale ben 20 punti. Per ora dunque solo +35.
20:27
FantaSanremo 2026, i bonus della serata finale
Svelati gli ultimi bonus dell’edizione 2026 del FantaSanremo, validi esclusivamente per la quinta e conclusiva serata del Festival di Sanremo. Per il gran finale il regolamento introduce una serie di premi speciali destinati a incidere sugli equilibri della classifica: punti extra per chi abbraccia i co-conduttori, per chi mostra il “cinque” ai padroni di casa, per gli artisti che scelgono di esibirsi scalzi o che, sul palco dell’Ariston, fanno il segno della “V”. Previsto un bonus anche per chi lascia cadere il microfono al termine dell’esibizione. Nessun malus invece, è stato inserito per la serata finale. Una scelta che lascia campo libero ai concorrenti: tutto si giocherà sui colpi di scena e sulla capacità di conquistare gli ultimi, decisivi punti.
Tutti i bonus:
Fai il gesto 2 +20 punti
Scalzo +10 punti
Mic drop +20 punti
Batti 5 a un conduttore +5 punti
Abbraccia un co-conduttore +10 punti