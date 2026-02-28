Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027: l'annuncio ufficiale di Carlo Conti

SANREMO - La 76ª edizione del Festival di Sanremo volge al termine, ma si scoprono già i primi dettagli su quella del 2027. Dal palco dell'Ariston è infatti arrivato l'annuncio ufficiale sul prossimo conduttore: sarà Stefano De Martino a condurre la 77ª edizione del Festival . La notizia era già nell'aria da diversi giorni, con Carlo Conti che aveva espresso la volontà di lasciare il testimone ad un collega più giovane, ma durante la serata finale della kermesse musicale è arrivata la tanto attesa ufficialità.

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027: l'annuncio all'Ariston

Stefano De Martino, conduttore di programmi Rai come 'Affari tuoi' e 'Stasera tutto è possibile', si trovava in mezzo al pubblico dell'Ariston ed è stato raggiunto da Carlo Conti dopo l'esibizione di Ditonellapiaga. "Io stasera ho un grande onore, credo per la prima volta al Festival di Sanremo - le parole del conduttore -. Vi posso ufficialmente annunciare che Stefano sarà conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival. Ti meriti questo incarico". De Martino, visibilmente commosso, risponde: "Voglio ringraziarti per ricevere il testimone da te, è un gesto d'affetto non scontato. Ora testa bassa e pedalare. Ciao Sanremo ci vediamo presto".