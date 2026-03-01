Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision. La telefonata di Geolier dopo Sanremo e il toccante gesto

Sal Da Vinci ha ufficializzato la sua presenza all' Eurovision Song Contest 2026: rappresenterà l'Italia con la sua canzone Per sempre sì . "L’emozione è indescrivibile. La sento ancora addosso, sulla pelle, insieme all’affetto clamoroso che mi è stato regalato ieri sera", ha detto il cantante napoletano in conferenza stampa, poche ore dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026. Un trionfo che l'artista ha definito "la vittoria di un popolo", di "tutti quelli che hanno perseverato nei propri sogni" e che hanno visto, sul palco dell’Ariston, realizzarsi "uno dei sogni più belli". Da Vinci ha dunque ricordato la sua carriera iniziata prestissimo: "Faccio questo mestiere da quando avevo sette anni". Un cammino segnato da cadute e risalite, "salite ripide" che non hanno incrinato la determinazione. "Non è stato facile", ha ammesso, rivendicando il successo come una rivincita personale e collettiva: "È la vittoria di tutti quelli che, come me, vengono dal basso".

Sal Da Vinci e la telefonata di Geolier dopo la vittoria a Sanremo 2026

Nel corso della conferenza stampa, Sal Da Vinci ha anche rivelato della telefonata ricevuta pochi istanti prima di incontrare i giornalisti: quella di Geolier. "Voglio condividere questo premio con lui, che viene dal popolo come me. La sua opera qui a Sanremo era rimasta in qualche modo incompiuta", ha spiegato, sottolineando un legame che affonda nelle radici comuni. E proprio alle radici guarda quando parla della musica napoletana, ormai pienamente legittimata anche sul palco dell’Ariston: "Napoli ha sempre cantato, anche senza Sanremo. La sua musica è riconosciuta in tutto il mondo". Un percorso lungo, costellato di tentativi - tredici per la precisione - con una prima affermazione nel 2009, quando è arrivato terzo dopo Marco Carta e Povia. "Sono passati diciassette anni: non è andata bene, è andata benissimo".

Sal Da Vinci e la metafora del mare agitato

La metafora è quella del mare agitato: "Nonostante la tempesta, ho sempre cercato di portare la nave in porto". E questa volta, il porto è quello della consacrazione.