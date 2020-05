Clamoroso, Toti lascia la Virtus Roma: “Decisione sofferta”

Una decisione "importante e sofferta" quella di Claudio Toti, per venti anni patron della Virtus Roma, la squadra di basket della Capitale che ha deciso di mettere fine alla sua esperienza e di lasciare la società per dedicarsi alle aziende di famiglia in piena crisi Covid-19: "Metto a disposizione il pacchetto azionario della squadra a chiunque voglia investire nel mondo del basket, coltivando i valori dello sport". "Dopo venti anni di impegno nel basket nazionale sono costretto, mio malgrado, ad annunciare il mio disimpegno dalla Pallacanestro Virtus Roma - le parole di Toti - È una decisione importante e sofferta, ma non me la sento più di andare avanti. In questa difficile scelta ovviamente ha inciso in maniera preponderante l'emergenza legata al Covid-19, che mi obbliga a dedicare le mie energie e le mie risorse nelle aziende di famiglia, piuttosto che nello sport. Ho naturalmente anche informato le Istituzioni cittadine, regionali e sportive".

Djordjevic: Serie A a 18 squadre? È una proposta

Toti: “La situazione del Paese è cambiata”

"Non è stato facile fare basket in una grande città come Roma, dove il calcio fagocita attenzione ed interessi, ma nonostante tutto io l'ho fatto, e non me ne pento - ha aggiunto - avendo sempre potuto contare sul supporto ed aiuto di chi mi è stato veramente vicino. E proprio per questo oggi per me è un grande dolore dover interrompere un percorso iniziato venti anni fa, con entusiasmo, passione e dedizione, ma che oggi non mi è più possibile proseguire. La situazione economica del Paese è profondamente cambiata ed io ritengo doveroso e imprescindibile concentrare i miei sforzi altrove". "Metto a disposizione il pacchetto azionario della squadra a chiunque voglia investire nel mondo del basket, coltivando i valori dello sport - ha proseguito - Auspico che la Pallacanestro Virtus Roma possa trovare un nuovo imprenditore disposto a rilanciare la società che è fatta di uomini e donne alle quali va il mio più sincero ringraziamento per la professionalità e la dedizione che hanno mostrato in questi anni. Per loro sono profondamente dispiaciuto. Ringrazio tutti gli atleti, con cui ho condiviso in questi anni sogni, vittorie e imparato dalle sconfitte; ringrazio gli sponsor e soprattutto i tifosi, che hanno sempre sostenuto i colori della Virtus".

Toti e l’augurio alla Virtus Roma

Toti ha poi sottolineato che "la squadra e la società esistono e sono a disposizione di chi vuole entrare in questo mondo, dove ho investito risorse ed energie ricevendo forse meno di quanto ho dato. Io mi fermo qui, ma mi auguro che la Virtus possa, invece, continuare per raggiungere importanti risultati sportivi e per regalare ancora gioie ed emozioni".