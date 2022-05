Serie A Playoff, impresa Tortona: Venezia eliminata e semifinale

VENEZIA - Clamorosa impresa della "matricola terribile" Tortona, che in gara-4 supera Venezia 72-60 e si aggiudica la serie dei quarti di finale dei playoff volando in semifinale contro la Virtus Bologna! Al Taliercio è impresa dei piemontesi, che chiudono la serie per 3-1 e coronano una stagione "senza senso", condotta costantemente al di sopra delle proprie possibilità e contro ogni pronostico.