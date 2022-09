Malagò elogia l'Italbasket: "Bellissima figura, siamo competitivi"

Malagò sul caso provvigioni

Poi sul caso provvigioni della Federciclismo spiega: "Quanto successo è stato frutto di errori, equivoci. Questo mi sembra un dato di fatto. Abbiamo aperto un audit per verificare la situazione, abbiamo anche ricevuto la relazione del collegio sindacale della federazione e non ci sono elementi per intervenire in modo diverso. Peraltro la gestione amministrativa della federazione è particolarmente virtuosa negli ultimi tempi. La vicenda è terminata".