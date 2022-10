Inizia con una sconfitta in trasferta l'EuroCup dell'Umana Reyer Venezia: nella prima giornata del gruppo A, i lagunari si sono arresi in volata ai tedeschi dell'Ulm, vittoriosi per 81-80 nonostante i 19 punti, tra i veneti, di Freeman, top-scorer della serata. Sconfitta nel gruppo A anche per la Germani Brescia, nettamente superata dagli spagnoli della Joventut per 80-63 a Badalona.