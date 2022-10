Flaccadori e Spagnolo, la coppia è unica

Finalmente il campionato italiano inizia a parlare... italiano. E il merito è quasi tutto di una coppia di playmaker che non solo giocano nella stessa squadra, ma lo fanno talmente bene da segnare 18 punti a testa e vincere in trasferta. Flaccadori, 26 anni, e Spagnolo (appena 19), dotati di un talento non comune, hanno caratteristiche tecniche molto differenti: il primo ha fisico, penetra con facilità e ha senso del canestro; il secondo ha una visione del gioco e una capacità di servire assist come pochi. Eppure sono uniti da un filo, sottile ma innegabile: in tempi e in età differenti hanno avuto il coraggio di andare all’estero per fare il vero salto di qualità. Spagnolo, baby prodigio, dopo aver esordito in serie B a soli 14 anni con la Stella Azzurra Roma, nella stagione successiva faceva già parte della “cantera” del Real Madrid.