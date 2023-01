Teodosic e Dybala, il destino dei grandi Barocci

La tripla di Milos ha evitato a Bologna il quarto ko di fila tra Eurolega e campionato, consentendo a Belinelli e compagni di arrivare da secondi alle Final Eight, dove nei quarti ritroveranno proprio Venezia. Riconquistare la fiducia potrebbe aiutare non poco le V nere a vincere una Coppa Italia che manca dalla loro bacheca dal lontano 2002.

Anche Milano è riuscita a dimenticare i dolori dell’Eurolega, e lo ha fatto dominando Tortona, terza forza del campionato che al suo secondo anni in serie A si sta confermando club di prima fascia.

Ma a Torino le formazioni più temute saranno comunque quelle che si troveranno di fronte subito nei quarti di finale, Pesaro e Varese. Alla prima, coach Repesa, autentico guru delle panchine, ha dato cuore, gioco e vittorie nonostante infortuni pesanti. La seconda è la squadra che viaggia alla migliore media punti, una sorta di Denver Nuggets degli anni 80: il “corri e tira” è la prima e più letale opzione offensiva del tecnico americano Brase. Insomma, ci sarà da divertirsi.