Italbasket, Pozzecco su Banchero: "Deciderà a fine stagione"

ROMA - "Banchero dobbiamo vederlo come un'opportunità. Lui ha dato un'opportunità di massima, ma è in mezzo tra noi e l'America ed è una scelta che spetta a lui". Così Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico dell'Italbasket, commenta la possibilità di vedere il 20enne italo-americano degli Orlando Magic Paolo Banchero in maglia azzurra. Intervenuto nel corso dell'evento 'Allenare l'azzurro', l'ex coach della Dinamo Sassari poi aggiunge: "Rispetteremo la sua decisione in qualsiasi caso. Siamo d'accordo che alla fine del campionato si prenderà una pausa e deciderà. Il problema - sottolinea Pozzecco - è che ora è troppo forte. Scegliere tra America e Italia non è facile, me ne rendo conto, ma io sceglierei sempre l'Italia".