Nba, che prestazione di Banchero! Rimonta super dei Magic ai danni dei Sixers

Paolo Banchero continua ad inseguire il suo obbiettivo: portare un pezzo di Italia nell' Nba . I Sixers non hanno potuto nulla contro una super prestazione del giovane statunitense con cittadinanza italiana che si è imposto di fronte i quaisi 20mila spettatori del Wells Fargo Center realizzando 29 punti e portando il risultato dalla parte dei suoi fuori casa. Il quintetto di Florida passa infatti per 119-109 contro i Sixers dopo aver rimontato il primo quarto terminato per 30-17 in favore dei Philadelphia .

Passo falso dei Lakers

Complici le assenze di Lebron e Davis, due delle sue stelle più brillanti, i Lakers cadono a Brooklyn, complice una grandissima prestazione di Kyrie Irving, che chiude il match con 26 punti 7 rimbalzi e 6 assist e porta i Nets quarti in classifica a Est. Per i gialloviola buone ma insufficenti la prestazioni di Thomas Bryant che realizza 18 punti e 9 rimbalzi e del nuovo arrivato Hachimura che mette a segno 16 punti. Il match termina 121-104 con la squadra di Los Angeles che si ritrova al tredicesimo posto a Ovest.

I Dallas Mavericks trascinati dalla stella Doncic

Luka Doncic non si smentisce: il fuoriclasse sloveno porta avanti i Mavericks e li trascina al sesto posto nella Western Conference. Sono 53 i punti messi a segno dallo sloveno che portano i Mavericks alla vittoria all'ultima sirena con il risultato di 111-105 per i texani ai danni dei Detroit Pistons. La squadra di Detroit va inizialmente avanti di 11 punti nel terzo quarto, ma subisce la rimonta dei Dallas, con Dinwiddie che segna 10 dei suoi 12 punti nel quarto finale. Dinwiddie è l'unico giocatore dei Mavs (oltre a Doncic) in doppia cifra. A Detroit non bastano i 29 con 10/15 al tiro (4/7 da tre) di Bojan Bogdanovic.

I Golden State Warriors espugngano Oklahoma nel segno di Curry

Gli uomini di Steve Kerr espugnano Oklahoma per 128-120, con i Warriors che realizzano la loro quarta vittoria di fila, riuscendo ad amministrare il vantagggio ottentuto nel primo quarto di 38-20 e difendendolo per tutto il resto del match. Non passa inosservata, come al solito, la prestazione sontuosa di Steph Curry, con il cestista statunitense che realizza la bellezza di 38 punti (con 8 triple a segno su 14 tentativi), 12 assist e 8 rimbalzi.

Gli altri risultati

Timberwolves-Kings 111-118

San Antonio Spurs-Washington Wizards 106-127

Phoenix Suns-Toronto Raptors 114-106

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks 129-125