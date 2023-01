Nba, Banchero firma l'impresa dei Magic: Celtics ko. Vincono i Jazz di Fontecchio

ORLANDO (STATI UNITI) - Successo casalingo di Orlando Magic nella notte italiana della regular-season dell'Nba. La franchigia della Florida firma l'impresa e impone lo stop, dopo nove vittorie consecutive, ai Boston Celtics, che di fronte agli oltre 19mila spettatori dell''Amway Center' cedono per 113-98 nonostante i 26 punti del solito duo Brown-Tatum. Protagonista indiscusso del match è Paolo Banchero: la ventenne ala grande-centro nata a Seattle ma con cittadinanza italiana, si impone come miglior realizzatore dei suoi grazie ai 23 punti in 36 minuti di impiego, impreziositi da 5 rimbalzi e 2 assist. Vittoria casalinga anche per gli Utah Jazz: la franchigia di Salt Lake City regola per 120-102 i Charlotte Hornets con 25 punti di Markkanen, top-scorer dell'incontro; contribuisce alla causa anche l'azzurro Simone Fontecchio che va a referto infilando 3 punti e 2 rimbalzi in 5' di impiego.