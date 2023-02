Italbasket, Pozzecco glissa sul futuro: "Panathinaikos? Non ci penso"

BOLOGNA - "Non ho tempo per pensare ad altre cose in questo momento". Così il commissario tecnico dell'Italbasket, Gianmarco Pozzecco, allontana le voci che lo vorrebbero sulla panchina del Panathinaikos. Nella conferenza stampa che celebra la partnership tra Macron e Fip, con la presentazione del nuovo kit gara che indosseranno le Nazionali Azzurre, l'ex allenatore della Dinamo Sassari aggiunge: "La verità è che mi è successa una cosa inaspettata, non che io non volessi diventare padre, ma perché io e mia moglie abbiamo avuto un percorso burrascoso e ora siamo felici di aver coronato il nostro sogno di avere una figlia. Sono già in difficoltà questa settimana - ammette il ct, diventato papà per la prima volta - perché devo fare in modo che questi ragazzi onorino la maglia azzurra".