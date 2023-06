Olimpia Milano-Virtus Bologna ore 20.30: dove vederla in tv e in streaming

ASSAGO (Milano) - Il discorso scudetto si decide nello spareggio di gara-7. Dopo che la Virtus Bologna si è aggiudicata gara-6 nell'ultimo match della sfida con l'Olimpia Milano, adesso le due squadre scendono in campo per l'atto conclusivo della serie (come accaduto solo 3 volte in precedenza da quando nel 2008 sono state introdotte le serie 4 su 7). La squadra di Ettore Messina si gioca dunque davanti ai propri tifosi la possibilità di centrare la terza stella e conquistare il 30esimo scudetto della sua storia, ma nell'ultimo confronto quella di Sergio Scariolo ha trovato il pareggio vincendo con il maggiore scarto di tutta la serie.