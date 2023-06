Shields con l'Olimpia fino al 2026, è ufficiale: "Un onore"

MILANO - L'Olimpia Milano e Shavon Shields vanno avanti insieme dopo la conquista dello scudetto. E' ufficiale il rinnovo dell'americano fino al 2026. Un contratto a lunga scadenza per Shields, arrivato in città nel luglio del 2020 proveniente da Baskonia. Nella stagione appena conclusa è diventato il terzo realizzatore di sempre in EuroLeague per l’Olimpia scavalcando Antonello Riva e Alessandro Gentile.