Shock LeBron James: il figlio Bronny colpito da arresto cardiaco

NEW YORK (STATI UNITI) - Bronny James, 18enne primogenito di LeBron James, è stato colpito da un arresto cardiaco nella giornata di ieri mentre si stava allenando. Secondo l'emittente televisiva locale 'Tmz', il ragazzo "è stato vittima di un arresto cardiaco" mentre si allenava nella giornata di ieri. Il pronto intervento dei medici ha consetito le cure a Bronny, trasferito poi in ospedale. "Il ragazzo è ora in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James e aggiorneremo i media quando ci saranno ulteriori informazioni", rende noto un portavoce della famiglia James.