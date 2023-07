Nba, LeBron James annuncia: "Ritiro? Quel giorno non è ancora arrivato"

James rassicura tutti sul suo futuro

Tutti i dubbi sono stati però fugati sul palco degli Espys, i trofei sportivi organizzati dall'emittente Espn: dopo aver ritirato il trofeo per celebrare il record di punti (38.652) della regular-season che ha battuto lo scorso 7 febbraio (fino a quel giorno di Kareem-Abdul Jabbar con 38.387), l'ex Cleveland e Miami è stato chiaro: "Non mi interessa quanti altri punti segnerò, cosa posso o non posso fare in campo. La vera domanda per me è se posso giocare senza barare", sottolinea LeBron che poi aggiunge: "Il giorno in cui non potrò più dare tutto in campo, sarà finita. Fortunatamente per voi, quel giorno non è arrivato". Il classe 1984 è sotto contratto con i Lakers (guadagna 47,6 milioni di dollari, ovvero 42,70 milioni di euro). Ha poi un'opzione per il 2024-2025 fino a 51,4 milioni di dollari (46,10 milioni di euro).