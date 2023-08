Pozzecco show ai Mondiali, il gesto alla panchina avversaria dopo l’espulsione

Pozzecco, espulsione e proteste ai Mondiali

L’espulsione di Pozzecco è maturata per una decisione arbitrale molto discutibile: sfondamento non fischiato a Towns e fallo segnalato a Giampaolo Ricci. Non era la prima volta. Da lì l’ira dell’allenatore che è stato cacciato dopo aver espresso in maniera molto esplicita il suo disaccordo sulla decisione presa dall’arbitro. Al posto di Pozzecco spazio al suo vice, Edoardo Casalone.