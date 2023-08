Mondiali Basket, Italia ko con Repubblica Dominicana: segui il LIVE

MANILA (Filippine) - Dopo il brillante esorsio contro l'Angola, l'Italia di Pozzecco cade nella seconda sfida dei Mondiali contro la Repubblica Dominicana. All’Araneta Coliseum di Quezon il quintetto azzurro parte benissimo con un parziale di 12-0. I caraibici reagiscono, recuperano il divario e nel terzo quarto di gara mettono l'ipoteca sulla vittoria finale. La qualificazione degli Azzurri passa ora per l'ultima sfida in programma martedì contro i padroni di casa delle Filippine.

12:11

Le parole del vice coach Casalone

"Le percentuali non ci hanno assistito, la Repubblica Dominicana ha avuto una reazione forte, le nostre percentuali al tiro non sono state alte. A quel punto abbiamo fatto fatica a restare aggrappati ai nostri avversari che sono una squadra di livello mondiale. Abbiamo avuto una grande reazione, anche la differenza canestri può essere importante. L'espulsione di Pozzecco? E' stata una partita dura, con tanti contatti. I ragazzi hanno fatto una grande partita, hanno provato a vincere la partita fino alla fine. Ora pensiamo alle Filippine, e andiamo avanti".

12:09

Datome: "Pensiamo alla sfida con le Filippine"

Al termine della partita ha parlato Gigi Datome. "Peccato per la sconfitta, eravano partiti bene. Ora dobbiamo pensare alla prossima sfida contro le Filippine. Dobbiamo stare più attenti a non innervosirci, siamo stati bravi a tornare a meno cinque. Tutte le partite vanno giocate come partite decisive. Ora pensiamo alla prossima".

12:06

Italia, la qualificazione passa per la terza sfida

Martedì prossimo gli Azzurri affronteranno la terza sfida del girone contro i padroni di casa delle Filippine. A Manila, davanti a venti mila tifosi, gli uomini di Pozzecco dovranno cercare di portare a casa un successo che vale la qualificazione alla seconda fase dei Mondiali

12:00

Italia-Repubblica Dominicana 82-87

Finisce la partita. La Repubblica Dominicana vince scavando un solco decisivo ne terzo quarto da cancellare. Nel finale gli Azzurri riescono a riaprire la partita quando ormai il cronometro già corre a vantaggio dei caraibici

11:57

Italia-Repubblica Dominicana 82-85

L'Italia riapre la partita

11:54

Italia-Repubblica Dominicana 80-85

Orgoglio italiano nel finale di partita, ancora un canestro per gli Azzurri

11:51

Italia-Repubblica Dominicana 78-85

L'Italia si riporta sotto: Azzurri a -7, ancora 55 secondi da giocare

11:46

Italia-Repubblica Dominicana 71-83

I caraibici continuano a gestire l'ampio vantaggio, ma l'Italia è intenzionata a chiudere la partita nel migliore dei modi

11:40

Italia-Repubblica Dominicana 67-79

Il divario è ormai incolmabile: i caraibici continuano a mantenere un pieno controllo del parquet

11:36

Italia-Repubblica Dominicana 60-77

La Repubblica Dominicana prende il largo: + 17 per i caraibici a 5'33" dalla fine della partita

11:32

Italia-Repubblica Dominicana 60-74

L'Italia prova a rientrare in partita, servirà un'ultima parte straordinaria nell'ultimo quarto di gara

11:28

Italia-Repubblica Dominicana 56-69

Terzo quarto disastroso per gli Azzurri che ora sono costretti a rincorrere. Tredici punti di vantaggio per la Repubblica Dominicana che ha trovato un Feliz monumentale

11:25

Italia-Repubblica Dominicana 56-69

Datome accorcia, ma i caraibici non mollano la presa

11:23

Italia-Repubblica Dominicana 54-65

Feliz infila un'altra tripla per la Repubblica Dominicana

11:21

Italia-Repubblica Dominicana 54-62

Gli Azzurri si riportano sotto e restano in scia dei caraibici

11:19

Italia-Repubblica Dominicana 48-62

Ora la Repubblica Dominicana prende il largo. Il parziale del terzo quarto è di 24-9 per i caraibici

11:17

Italia-Repubblica Dominicana 45-57

Devastante Filiz che infila un altro tiro da tre punti: 21 punti per lui

11:14

Italia-Repubblica Dominicana 45-52

Due liberi per l'Italia, Fontecchio sbaglia il secondo tiro dalla lunetta

11:12

Italia-Repubblica Dominicana 44-52

Dopo l'intervallo avvio disastroso dell'Italia che è costretta a inseguire. E ora chiama il time out

11:09

Italia-Repubblica Dominicana 44-49

In avvio del terzo quarto di gara la Repubblica Dominicana allunga il passo e si riporta avanti

10:50

Italia-Repubblica Dominicana 39-38

Si chiude il secondo quarto con l'Italia avanti con il minimo scarto. All'intervallo l'Italia è in vantaggio per 39-38. Espulso il coach italiano Pozzecco. Fin qui, sette punti per Simone Fontecchio

10:49

Italia-Repubblica Dominicana 39-38

Polonara va a schiacciare! L'Italia torna avanti

10:47

Italia-Repubblica Dominicana 37-38

Sorpasso della Repubblica Dominicana che per la prima volta si porta avanti nella partita

10:46

Italia-Repubblica Dominicana 37-36

Altri due tiri liberi per la squadra caraibica

10:44

Italia-Repubblica Dominicana 37-34

Altro tecnico per il ct azzurro Pozzecco che viene espulso dalla panchina: arbitro molto severo con gli Azzurri

10:41

Italia-Repubblica Dominicana 37-31

Due tiri da tre animano la partita. Spissu replica al canestro caraibico

10:40

Italia-Repubblica Dominicana 34-28

Fontecchio marca la differenza! canestro stellare, poi mette dentro anche il libero supplementare

10:37

Italia-Repubblica Dominicana 31-26

Polonara dalla lunetta ristabilisce il margine realizzando due tiri liberi

10:35

Italia-Repubblica Dominicana 29-24

Towns mantiene i caraibici in scia dell'Italia. Poi sbaglia il tiro libero supplementare

10:34

Italia-Repubblica Dominicana 29-22

Ancora Datome! Altro canestro dell'azzurro che conquista anche un fallo

10:31

Italia-Repubblica Dominicana 27-22

Datome riporta l'italia a +5. La partita si accende

10:30

Italia-Repubblica Dominicana 25-22

L'Italia torna in vantaggio di un possesso grazie a due tiri liberi di Spagnolo

10:29

Italia-Repubblica Dominicana 23-22

La Repubblica Dominicana si riporta pericolosamente sotto trovando due tiri da tre

10:27

Italia-Repubblica Dominicana 21-16

Datome marca la differenza in avvio di secondo quarto. L'Italia è ripartita nella stessa maniera in cui aveva iniziato la partita

10:23

Italia-Repubblica Dominicana 19-13

L'Italia chiude in vantaggio il primo quarto di partita. Partenza sprint per gli Azzurri (12-0) che poi hanno vissuto un passaggio a vuoto consentendo agli avversari di rientrare. Nervosismo sulla panchina azzurra: due tecnici, uno per il coach, uno collettivo

10:20

Italia-Repubblica Dominicana 17-9

Ricci riporta l'Italia avanti: cinque punti per l'azzurro

10:18

Italia-Repubblica Dominicana 12-9

Il ct Pozzecco contesta il canestro dgli avversari: tecnico per la panchina azzurra

10:16

Italia-Repubblica Dominicana 12-6

Zero su tre al tiro per gli Azzurri che sembrano aver perso la misura sotto canestro

10:13

Italia-Repubblica Dominicana 12-6

Time out per l'Italia. Gli Azzurri dopo una partenza devastante si sono fermati. Il ct Pozzecco rimprovera ai suoi un'eccessiva superficialità al tiro.

10:09

Italia-Repubblica Dominicana 12-6

La Repubblica Dominicana resta in scia degli Azzurri: i caraibici si riportano sotto

10:05

Italia-Repubblica Dominicana 12-0

partenza devastante dell'Italia che in questi primi minuti sta dominando la sfida contro gli avversari. Secondo time out per i dominicani

10:01

Italia-Repubblica Dominicana 4-0

Polonara firma i primi due canestrI della partita! L'Italia inizia al meglio. Subito time out per i caraibici

10:00

Palla a due: si comincia!

Italia e Repubblica Dominicana si sfidano per il primato del loro raggruppamento

9:55

Il quintetto azzurro

Il ct azzurro Gianmarco Pozzecco ha deciso di iniziare la sfida schierando sul parquet: Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Polonara

9:51

E' il momento degli Inni Nazionali

Gi Azzurri sono allineati al centro del campo: per loro oggi arriva una sfida decisiva nel percorso di qualificazione alla seconda fase dei Mondiali

9:50

Repubblica Dominicana, ok all'esordio

E' stato un esordio vincente anche per la selezione caraibica che nella prima sfida dei Mondiali ha battuto le Filippine con il punteggio di 87-81.

9:40

Italia, esame di maturità

La sfida odierna all'Araneta Coliseum di Quezon rappresenta un vero e proprio esame di maturità per il quintetto azzurro che nell'ultima partita del girone dovrà affrontare le Filippine che avranno il vantaggio di poter contare sul pubblico di casa

9:30

Italia-Repubblia Dominicana, dove vederla in tv

Italia-Repubblica Dominicana, seconda partita degli azzurri ai Mondiali 2023, si giocherà oggi alle ore 10:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, oltre che su Sky Sport Summer (canale 201). Diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv e Dazn.

Filippine, Quezon (Araneta Coliseum)