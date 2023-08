Mondiali basket, Italia batte 90-83 Filippine e si qualifica: rivivi la diretta

16:30

Tonut e Pajola: "Volevamo rifarci, possiamo toglierci soddisfazioni"

Anche Tonut si è concesso ai microfoni di SkySport: "Dobbiamo migliorare in termini di costanza, ma siamo stati bravi fin dall'inizio, volevamo rifarci. Siamo stati uniti e siamo contenti del risultato, anche se certe volte non riusciamo a dimostrare la nostra unione. Dalla prossima sarà importante non sottovalutare nessuno". Dopo di lui ha preso parola Pajola: "Abbiamo le qualità per segnare. Secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non dobbiamo guardare indietro, dobbiamo essere noi stessi. Abbiamo dimostrato di porter vincere e perdere con chiunque. Dobbiamo andare avanti con tranquillità".

16:22

Pozzecco: "Abbiamo alzato l'asticella"

A seguire Pozzecco ha proseguito il suo sfogo anche su SkySport: "Datemi addosso ma non dite che sono diseducativo, perché non è vero. Dite che sono anormale e un pazzo, ma non toccate i miei giocatori e il mio staff. E non toccate il mio presidente, che mi ha trattato come un figlio e al quale dedico la vittoria. Un uomo solo? Io no. I ragazzi sono stati clamorosi, hanno vinto 11 delle ultime 12 partite. Questo era un girone complicato, siamo andati al preolimpico e abbiamo alzato l'asticella. Il mio presidente ha detto una cosa saggia. In albergo volevo gettarmi dal 37esimo piano, ma c'erano le finestre chiuse e c'era sempre qualcuno con me per evitare facessi cavolate. Io sono fatto così e non cambierò mai. Ma non parliamo di me. Questi ragazzi sono stati meravigliosi. Abbiamo alzato l'asticella e per questi giocatori non era facile giocare queste partite qua".

16:10

Pajola: "Muovendo la palla la soluzione si trova"

Pure Alessandro Pajola ha commentato il match a caldo: "Siamo partiti con il piede giusto, siamo stati più continui. Dobbiamo continuare su questa strada. Al giorno d'oggi non esistono partite o gironi facili. Non esiste niente di tutto ciò, c'erano 3 squadre competitive e lo hanno dimostrato. Noi lo sapevamo, non leggiamo quello che viene scritto o detto. Siamo stati bravi a portarne a casa due e dobbiamo continuare così. Sui tiri da 3 penso che dobbiamo prendere questa partita come modello per le prossime. Muovere la palla ci è mancato forse nelle prime gare, oggi abbiamo giocato con pazienza e quando muoviamo palla troviamo sempre un compagno libero pronto a tirare. L'atmosfera è stata molto bella, qui vivono per la pallacanestro ed è sicuramente un'emozione che ci porteremo dietro".

15:59

Tonut: "Possiamo vincere o perdere con tutti"

Anche Stefano Tonut ha parlato al termine della gara: "Abbiamo giocato tutti una buona partita. Io e Pajo in particolare avevamo un compito con Clarkson, ma il lavoro è di tutti quelli in campo. Abbiamo qualche rimpianto per la Rep. Dominicana, soprattutto il secodno tempo. Oggi approccio giusto, partita per niente scontata e facile, come nessuna delle partite che troveremo al Mondiale. Credo che non siamo ancora al 100%, anche oggi abbiamo avuto degli sbalzi, ma siamo rimasti uniti per 40 minuti. Il risultato era importante e ce lo portiamo a casa. Non so dove possiamo arrivare, cerchiamo di goderci il momento e mantenere approccio e mentalità giusta, perché abbiamo dimostrato di poter perdere con tutti ma anche di poter vincere con tutti".

15:56

Pozzecco: "Datemi addosso, ma lasciate stare i miei giocatori"

Così il ct Gianmarco Pozzecco: "Non vi dovete preoccupare, datemi addosso, ma lasciate stare i miei giocatori. Primo. Secondo: dato statistico è giusto così, hanno vinto 11 delle ultime 12 partite. Terzo: il mio presidente federale mi vuole bene come a un figlio e io gli voglio bene come un padre. E gli dedico questa vittoria. Quarto: ho uno staff clamoroso, se non ci fosse stato mi sarei buttato giù dal 37esimo piano. Sandro De Pol ha dato un insegnamento a tutti, quando si è amici lo si è per la vita. Datemi addosso. Io adoro i miei giocatori".

15:52

Melli: "Qualificazione ottenuta, ora ci giochiamo le nostre chance"

Queste le parole di Nicolò Melli alla Rai al termine della partita: "Abbiamo giocato bene di squadra, non ci siamo mai disuniti. Poi loro hanno fatto un piccolo break alla fine ma siamo stati bravi a gestirlo. Abbiamo centrato la qualificazione e ci giochiamo le nostre chance contro i due avversari. Siamo entrati determinati, tesi al punto giusto, soprattutto con l'idea di stare sempre insieme. Con la Rep. Dominicana ci siamo un po' disuniti, cosa che non era mai successa prima. Oggi invece abbiamo giocato di squadra e abbiamo fatto tanti canestri da tre. Sembrava che prima fossimo dei disastrati, poi dei fenomeni e così via. Bisogna avere un po' di equilibrio in tutto, dobbiamo fare il nostro gioco e restare uniti".

15:47

Filippine-Italia 83-90

L'Italia batte i padroni di casa 90-83 e prosegue il suo cammino ai Mondiali.

15:44

Filippine-Italia 81-90

Pajola ne mette dentro due su due ai tiri liberi, che permettono all'Italia di prendere di nuovo un vantaggio importante.

15:40

Filippine-Italia 81-88

Malonzo fa sognare i tifosi di casa, che adesso si sono portati a 7 punti di distanza.

15:35

Filippine-Italia 71-88

Con Fontecchio l'Italia torna ad avere 17 punti di vantaggio, Pogoy risponde subito con una tripla e lo stesso fa Ricci (cui Pozzecco manda un cuore con le mani).

15:29

Filippine-Italia 65-80

Clarkson accorcia le distanza, il vantaggio dell'Italia resta comunque a +15.

15:24

Filippine-Italia 60-78

Spissu da 3 punti, Italia a +18: massimo vantaggio di questa partita.

15:22

Filippine-Italia 60-75

Due tiri liberi andati a segno per Melli, si apre così il quarto quarto.

15:19

Filippine-Italia 60-73

Meraviglioso Pajola, che dalla lunghissima distanza sulla sirena riesce e trovare un altro canestro che fa volare l'Italia a +13 alla fine del terzo quarto.

15:16

Filippine-Italia 57-70

Altra tripla per l'Italia, stavolta con Pajola.

15:14

Filippine-Italia 55-67

Ricci con un tiro da 3 rimette a distanza i Gilas, trascinati da Clarkson.

15:09

Filippine-Italia 51-64

Gestisce bene la partita e il vantaggio l'Italia, in controllo della gara.

15:02

Filippine-Italia 43-54

Tonut in reverse, magia vera: Italia reagisce a un mini-parziale di 4-0 dei Gilas, con un break di 6-0.

15:00

Filippine-Italia 41-48

Fajardo realizza i primi 2 punti del terzo quarto.

14:44

Filippine-Italia 39-48

Si chiude il primo tempo della partita con l'Italia avanti 48-39 sulle Filippine.

14:39

Filippine-Italia 34-42

Time-out per l'Italia, Pozzecco a colloquio con i suoi.

14:35

Filippine-Italia 31-40

Magia di Tonut, l'Italia prende il largo.

14:31

Filippine-Italia 29-35

Fontecchio da 3 fa esplodere gli Azzurri, time-out.

14:30

Filippine-Italia 29-32

Edu realizza solo uno dei due tiri liberi e si porta a 3 punti di distanza.

14:22

Filippine-Italia 26-28

Datome e Ricci, due triple consecutive riportano avanti l'Italia.

14:20

Filippine-Italia 23-22

È di Ricci il primo canestro del secondo periodo.

14:17

Filippine-Italia 23-20

Si chiude il primo quarto con le Filippine in vantaggio di 3 punti (23-20). Instant review sull'ultimo canestro di Fajardo, arrivato al limite ma considerato regolare.

14:15

Filippine-Italia 21-20

Datome, con due tiri liberi, accorcia le distanze.

14:14

Filippine-Italia 21-18

Abando con un tiro da 3 riporta avanti le Filippine.

14:10

Filippine-Italia 18-18

Tripla di Fontecchio, l'Italia rimette il risultato in parità.

14:08

Filippine-Italia 18-15

Filippine si portano a 3 punti di distanza, Pozzecco chiama il primo time-out.

14:06

Filippine-Italia 13-12

Tripla del sorpasso per le Filippine con Pogoy.

14:05

Filippine-Italia 8-12

Ancora Tonut, che sfrutta il tabellone e porta a distanza gli Azzurri.

14:02

Filippine-Italia 5-10

Due triple di Spissu e Melli e un canestro sottomisura di Polonara fanno allungare il passo all'Italia.

14:01

Filippine-Italia 0-2

Primo possesso azzurro, Tonut sblocca il match con il primo canestro della serata.

14:00

Il quintetto degli Azzurri

Questi i due quintetti iniziali:

Italia: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli

Filippine: Clarkson, Sotto, Pogoy, Ramos, Edu

13:51

Squadre in campo per gli inni nazionali

Squadre schierate sul campo per gli inni nazionali.

13:48

L'Italia si qualifica se...

L'Italia conquisterà il secondo posto vincendo o anche perdendo con uno scarto massimo negativo di 11 punti. Una sconfitta con 12 punti di scarto, infatti, comporterebbe l'eliminazione degli Azzurri.

13:40

L'altra partita del girone

La Repubblica Dominicana ha sconfitto 75-67 l'Angola e con la sua terza vittoria di fila nel girone A, quello dell'Italia, dei Mondiali di basket si è garantita il primo posto.

13:29

Dove vedere la partita in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in chiaro su Rai2 e anche su Dazn, Now e Sky, con canale di riferimento Sky Sport Summer (numero 201).

13:13

Orario d'inizio del match

In programma alle 14 l'inizio del match tra l'Italia e le Filippine, terzo match dei Mondiali in corso.

Araneta Coliseum - Manila (Filippine)