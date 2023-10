Pozzecco sembra Al Pacino: discorso da brividi dopo la sconfitta con Bologna

Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova avventura di Gianmarco Pozzecco alla guida del Asvel Villeurbanne . Il tecnico italiano, che resterà ct part-time della Nazionale , ha avuto un duro debutto contro la Virtus Bologna nel Round 5 di EuroLeague, chiudendo con una sconfitta di misura (87-84). Nonostante il ko, Pozzecco ha motivato e ringraziato i suoi ragazzi con un discorso da brividi.

Pozzecco, discorso da brividi dopo il ko

Pozzecco, che ha avuto poco più di un allenamento per preparare questa dura sfida, ha parlato così alla sua squadra nel post-partita: "Cosa vi avevo detto? Avete lottato. Non voglio vedere nessuno con la testa bassa. Avete fatto un grande lavoro. Meritavate di vincere al 100%. Al 100%. Perché avete lottato dalla palla a due fino alla fine. Abbiamo fatto un grosso passo in avanti. Avete fatto un grande lavoro, tutti. Dopo questa partita sono ancora più contento di essere qui".